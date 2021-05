Valentina, la 14enne scomparsa a Busto Garolfo da inizio maggio

Si cerca da inizio maggio Valentina Bontempi, una ragazzina di 14 anni scomparsa da una comunità per minori di Busto Garolfo (Milano) il primo weekend di maggio.

A raccontare la vicenda a MilanoToday sono i carabinieri della Compagnia di Legnano che da giorni la stanno cercando. La denuncia da parte dei parenti della ragazzina e della comunità dove alloggiava è arrivata il 3 maggio. Ai militari della stazione di Busto Garolfo è stato riferito che la minore è uscita dalla comunità nel pomeriggio ma non è più rientrata, come previsto dalle regole interne.

La ragazzina scomparsa a Busto Garolfo

L'ipotesi principale dei carabinieri è che si tratti di un allontanamento volontario, come ce ne sono tanti nelle comunità per minori. A preoccupare in questo caso è il fatto che per tutti questi giorni non ci siano stati segnali da parte delle 14enne, originaria di Golasecca (Varese). Valentina, 15 anni ad agosto, non avrebbe contattato nessuno dei suoi più stretti conoscenti. Non un parente o un amico.

Gli stessi che adesso sui social hanno pubblicato la foto e invitano i cittadini a segnalare ai carabinieri di Busto qualsiasi informazione utile per ritrovare Valentina: occhi castani, capelli castani lunghi e lisci. I militari sono reperibili allo 0331.569.476. Chiunque dovesse avere dettagli può chiamare anche a quest'altro numero: 3922125723.