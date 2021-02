Tragico volo nel vuoto in montagna: Valeria e Fabrizio muoiono davanti alla figlia di 5 anni

Il dramma in Valle Camonica. Le due vittime, in gita con la figlia, vivevano a Milano

Lei è scivolata in un dirupo e lui, nel tentativo di salvarla, è precipitato nel vuoto insieme a lei. Sono morti così Valeria Coletta, 35 anni, e suo marito Fabrizio Marchi, 40, le due vittime del tragico incidente avvenuto nella tarda mattinata di domenica sul Monte Vareno, nella Valle Camonica. Il dramma si è consumato davanti alla figlioletta della coppia, di soli 5 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 12.50 mentre la famiglia, insieme ad altri due amici, stava percorrendo un sentiero nel territorio comunale di Angolo Terme. Sono subito scattati i soccorsi e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, di Brescia e di Darfo, di cui una del nucleo speleo alpino fluviale, il soccorso alpino. Purtroppo l'allarme, per quanto tempestivo, è stato inutile: i coniugi sono stati recuperati senza vita circa 4 ore dopo l'allarme, perché i corpi erano in una zona impervia.

Stando a quanto finora appreso, Valeria - impiegata in una finanziaria - avrebbe perso l'equilibrio e Fabrizio - che lavorava in una ditta farmaceutica - avrebbe cercato di afferrarla e sarebbe volato giù a sua volta. La coppia era partita da Milano per una gita fuori porta e domenica sera sarebbe tornata in città. I corpi sono stati restituiti alla famiglia, mentre la piccola è stata affidata ai nonni.