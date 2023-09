È morto Valerio Antonioni

Il malore, poi la corsa in ospedale, purtroppo inutile. È morto nella notte tra venerdì e sabato, Valerio Antonioni, 58 anni, colonna del Rugby Parabiago 1948. L'ex giocatore, attuale educatore dei piccoli del minirugby, si è accasciato al suolo poco dopo le 23 di venerdì sera mentre si trovava con gli amici nel centro sportivo di via Carso a Parabiago. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, è stato trasportato al pronto soccorso di Legnano, dove però si è spento poche ore dopo. Fatale, verosimilmente, un malore.

"È con immenso dolore che comunichiamo la scomparsa, avvenuta questa notte, del nostro Valerio Antonioni. Ci lascia troppo presto un grande uomo: giocatore, capitano, allenatore ed educatore dei piccoli del minirugby. È un momento di grande tristezza per tutti noi, l nostro pensiero e forte abbraccio in questo momento è per Cecilia e per la sua famiglia", il commiato della sua squadra.

"Questa notte ci ha lasciati Valerio Antonioni. Un’altra immensa perdita per la grande famiglia Rugby Parabiago 1948", si legge sulla pagina Facebook di Shining Production, la casa di produzione che collabora al Rugby sound, di cui Antonioni era un punto fisso. "Un altro Valerio che se ne va in questo 2023 lasciandoci in eredità la forza, lo spirito, l’onestà di un uomo immenso. Una colonna portante del Rugby Sound Festival che, in questi lunghi anni insieme, ci ha sempre trasmesso, con il suo grande sorriso, la tenacia, l’integrità e la correttezza di un grande capitano. Grazie Valerio. Non ti dimenticheremo mai".

I funerali si terranno lunedì 4 settembre alle 14:30 nella parrocchia dei santi Gervaso e Protaso a Parabiago.