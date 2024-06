È morto Valerio Verga, il signore degli orologi di Milano

Si è spento a 94 anni Valerio Verga, presidente onorario della storica orologeria Verga 1947. Valerio aveva iniziato a lavorare con il padre a soli 17 anni, prendendo le redini della bottega poco dopo. Da piccolo negozio di 25 metri quadrati in via Mazzini, Verga è divenuto uno dei simboli di Milano. In vetrina solo orologeria prestigiosa, sulla vetrina per anni era campeggiata la scritta 'Rolex'.

Proprio Valerio aveva deciso di ampliare l'azienda, prima con la boutique di corso Vercelli, aperta nel 1997, e poi in Gae Aulenti dove sono stati aperti due store.

Valerio Verga si definiva "un ragazzo di bottega", ma di fatto era tra i maggiori esperti del settore a Milano. Valerio è stato affiancato nella gestione prima dal figlio Umberto, il quale ha passato parte del testimone ai figli Federico e Riccardo.

Oggi sui canali social di Verga 1947 è stata pubblicata la triste notizia: "Si avvisa la gentile clientela che i negozi del Gruppo Verga rimarranno chiusi venerdì 7 giugno in segno di lutto per la scomparsa del signor Valerio Verga. Le esequie si terranno lo stesso giorno alle ore 11 persso la Chiesa di Sant'Alessandro in Zebedia, piazza Sant'Alessandro 1 Milano".