Vallanzasca deve restare in carcere: negata la detenzione in un luogo di cura

Renato Vallanzasca, 79 anni, ex 're' della malavita milanese, resterà in carcere. Il Tribunale di sorveglianza ha infatti respinto la richiesta, avanzata dai difensori, di un differimento della pena con detenzione domiciliare in una struttura adatta alle cure sanitarie di cui 'il bel René', com'era ai tempi soprannominato, avrebbe bisogno.

Secondo una perizia presentata dai legali, da circa quattro anni Vallanzasca soffrirebbe di un "decadimento cognitivo" aggravato dalla permanenza in carcere. Il problema medico è stato riconosciuto dai giudici per i quali, tuttavia, i trattamenti conservativi e farmacologici sono compatibili con la detenzione in penitenziario.

I legali ritengono ingiustificato negare "non solo la detenzione domiciliare ma anche una perizia medico-legale" e hanno annunciato il ricorso in Cassazione. Vallanzasca è in carcere da oltre 50 anni. Il primo arresto risale al 1972. Nel 2014, fece scalpore l'episodio del tentato furto in un supermercato durante un periodo di semilibertà. Vallanzasca si dichiarò innocente ma fu condannato anche per quell'episodio.