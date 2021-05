Vallanzasca deve rimanere in carcere, ha detto la Cassazione

Renato Vallanzasca rimane in carcere. A stabilirlo la corte di Cassazione respingendo il ricorso presentato dalla difesa dell'ex bandito della Comasina, che sta scontando l'ergastolo per diversi delitti nella struttura detentiva di Bollate.

I legali del criminale, condannato complessivamente a quattro ergastoli e 295 anni di reclusione, avevano chiesto per lui la libertà condizionale o, in subordine, la semilibertà. Il terzo grado di giudizio, però, ha stabilito che 'Il bel René', oggi 71enne, dovrà rimanere in cella.

Il verdetto degli ermellini è stato depositato mercoledì 19 maggio e conferma la decisione emessa dal Tribunale di sorveglianza di Milano lo scorso 23 giugno. All'epoca il boss della Comasina si era rivolto ai giudici chiedendo una nuova possibilità con una lettera scritta di suo pugno, nella quale ripercorreva gli anni della sua "vita assurda". La semilibertà era già stata ottenuta una volta ma era culminata con l'arresto per furto all'Esselunga nel 2014, quando il fu sorpreso con dei boxer. Lui gridò al complotto ma venne lo stesso condannato. Un precedente tentativo di ottenere la semilibertà era andato a vuoto nel 2018.