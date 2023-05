La decisione dei giudici su Renato Vallanzasca

Isolamento evitato. La giudice di Milano Ilaria Simi ha respinto la richiesta della procura di aggravare la pena per Renato Vallanzasca - l'ex boss della Comasina - con l'applicazione di altri sei mesi di isolamento diurno. Una mazzata evitata dal "Bel René" grazie a un ricalcolo dell'ultima pena - quella per il furto di alcune mutande nel 2014 - e grazie all'indulto.

L'ordinanza, che ha accolto la tesi dei difensori Corrado Limentani e Paolo Muzzi, è stata depositata lunedì. La richiesta di altri sei mesi di isolamento per Vallanzasca, protagonista della mala milanese degli anni '70 e '80 detenuto con "fine pena mai" a Bollate, era stata avanzata lo scorso novembre dal pm dell'Ufficio esecuzione Adriana Blasco in un atto nel quale veniva ricalcolato il cumulo pene anche sulla base della condanna, definitiva dal 2016, per la tentata rapina - di due mutande, un paio di cesoie e del concime - compiuta in un supermercato nel 2014 durante la semilibertà, poi revocata.

In sostanza la giudice ha applicato alle nuove pene - otto anni in totale - "i 3 anni" di indulto, motivo per cui la nuova condanna è di 5 anni, proprio il limite minimo per aggravare l'isolamento diurno per i condannati già all'ergastolo, come Vallanzasca. Nella sentenza la giudice ha fatto riferimento anche alla documentazione medica prodotta dalla difesa, che testimonia "le condizioni di parziale decadimento mentale del Vallanzasca", ma solo per chiarire che queste condizioni non gli hanno impedito di "partecipare consapevolmente al procedimento".

E proprio in mattinata la procura generale si era opposta alla richiesta degli avvocati di Vallanzasca - che è in cella da 50 anni - di detenzione domiciliare in una struttura sanitaria per potersi curare.