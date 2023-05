Vallanzasca può di nuovo usare i permessi premio

Dopo 50 anni su 73 passati in carcere, Renato Vallanzasca potrà tornare a utilizzare alcuni permessi premio, per frequentare la comunità dove già era stato in passato, prima che gli fossero revocati lo scorso febbraio. A deciderlo il tribunale di sorveglianza di Milano, che ha accolto l'istanza degli avvocati del 'bel René', Corrado Limentani e Paolo Muzzi. La notizia è arrivata il 4 maggio, giorno in cui l'ex boss della Comasina compie 73 anni.

A Vallanzasca, protagonista della mala milanese negli anni '70 e '80, i permessi erano stati revocati perché, visto il decadimento cognitivo di cui soffre, non sarebbe più stato nelle condizioni di rispettare le prescrizioni. Il ""detenuto", scriveva il giudice, "avrebbe rappresentato di non comprendere gli orari e le modalità dell'uscita in permesso".

A far approvare l'istanza dei difensori di Vallanzasca, facendogli ottenere nuovamente i permessi, il fatto che di recente abbia sempre rispettato le prescrizioni e togliergli le uscite sarebbe "sanzione eccessiva ed ingiustificata", anche "gravemente penalizzante" per una persona che "ha trascorso un lunghissimo periodo in carcere e che ha la necessità di strutturare un percorso di risocializzazione, che ad oggi sembra essere stato intrapreso con serietà".

Gli avvocati del 'bel René', all'ergastolo a Bollate, avevano sottolineato che interrompere i permessi "rischia di aggravare le condizioni psichiche del detenuto che vedeva in quegli spazi di libertà ragione di sollievo per la propria patologia neurologica". I difensori hanno anche presentato un'istanza di differimento pena, chiedendo che il condannato possa scontare la pena ai domiciliari in una struttura adeguata, visti anche i problemi neurologici da cui è affetto da quattro anni, che potrebbero peggiorare in carcere. A novembre 2022 era stata respinta la richiesta per la libertà condizionale.