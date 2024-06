Vallanzasca uscirà dal carcere in permesso, si lavora per il trasferimento in comunità

Renato Vallanzasca potrà riavere i permessi premio per uscire dal carcere di giorno. Lo ha deciso il Tribunale di sorveglianza di Milano accogliendo il reclamo degli avvocati Limentani e Muzzi. Rientrando più tardi del previsto al Bel Renè erano stati negati i permessi. Prima della vicenda Vallanzasca frequentava una comunità terapeutica che secondo gli stessi legali era un luogo utile e adatto alle problematiche di salute del loro assistito.

Vallanzasca, infatti, è da tempo affetto da una malattia neurodegenerativa. Chi ha visto in carcere, dice che non è più lui. I medici del carcere di Bollate hanno lanciato un nuovo appello e compilato una relazione: Renato Vallanzasca non può stare più in carcere, ha bisogno di cure che l'istituto di detenzione non può fornire, almeno non adeguatamente.

Ma l'obiettivo degli avvocati è più ambizioso: riuscire a trasferire l'uomo in una casa di cura. La speranza c'è, visto che durante l'udienza il presidente ha chiesto ai legali di Vallanzasca se avessero individuato una struttura disposta ad accoglierlo. I legali ora lavoreranno proprio su questo e, non appena individuata una casa di cura, chiederanno al Tribunale di sorveglianza il trasferimento lì, in detenzione domiciliare.