"Vallanzasca sta male": chiesta perizia

A 72 anni, di cui 50 passati in carcere, Renato Vallanzasca non sarebbe in buone condizioni di salute. Per questo i suoi avvocati hanno chiesto al Tribunale di Milano di effettuare una perizia medico-legale, per valutare il suo stato fisico e mentale e, di conseguenza, la sua capacità di stare in giudizio.

Il procedimento è scaturito dalla richiesta della Procura di Milano di applicare all'ex protagonista della mala milanese "l'isolamento diurno per ulteriori 6 mesi". Ad avanzare la richiesta di aggravamento dell'isolamento per Vallanzasca era stato il pm dell'Ufficio esecuzioni Adriana Blasco in un atto con cui veniva ricalcato il cumulo pene anche tenendo conto della condanna arrivata nel 2016 dopo la tentata rapina - in cui aveva cercato di portare via mutande, del concime e un paio di cesoie - avvenuta nel 2014, quando aveva ottenuto la semilibertà (subito revocata dopo il tentato colpo).

Mercoledì 18 gennaio i legali del 'bel René', che deve scontare l'ergastolo, davanti al giudice Ilaria Simi De Burgis, hanno chiesto la perizia, sostenendo che Vallanzasca non sarebbe in condizioni di partecipare a un procedimento. Nei mesi scorsi era stata respinta una richiesta di liberazione condizionale e semilibertà. Secondo i suoi legali, il bandito della Comasina è un "uomo provato", sia nel fisico che nella mente, "segnato ovviamente da circa 50 anni di carcere" e che "a volte" sembra "un po' spaesato". Per provare queste condizioni i legali avevano già depositato documentazione medica con valutazioni neurologiche. Nella prossima udienza, in programma a marzo, il giudice dovrà decidere sulla richiesta di perizia. Dai difensori anche la richiesta di applicare l'indulto sulle pene (con uno sconto di 3 anni).