Due ambulanze sono state messe ko da alcuni vandali

Due ambulanze e un mezzo per il trasporto disabili dell'Azzurra Soccorso sono state danneggiate nella notte tra sabato e domenica 27 giugno. I vandali, secondo quanto appreso da MilanoToday, sono entrati in azione mentre i mezzi erano ricoverati nel deposito dell'associazione, in viale Roma a Cuggiono, hinterland Nord-Ovest di Milano.

I danni riguardano perlopiù fiancate dei mezzi che sono state ricoperte da tag (nome in codice che graffitisti usano per distinguersi). "Ci congratuliamo con coloro che hanno pensato di rovinare nella notte tutte le ambulanze e i mezzi attrezzati per disabili!", hanno scritto i volontari su Facebook. "Il danno è grande, oltre a quello Materiale, si ha il conseguente blocco di alcuni importanti servizi rivolti al cittadino tra cui quello 118".

"Siamo veramente dispiaciuti che la popolazione non riesca a riconoscere il valore di avere un Associazione di Volontariato di questo genere nel Proprio comune e che lo disprezzi in questo modo". Il fatto è stato denunciato ai carabinieri, sul caso sono in corso accertamenti.