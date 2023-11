Qualcuno sta vandalizzando i negozi di Leroy Merlin. Le foto

I negozi di Leroy Merlin di Assago e Rozzano, in provincia di Milano, non apriranno nella giornata di sabato perché venerdì sono stati vandalizzati. Un terzo raid è stato sventato a Corsico, dove il punto vendita è stato chiuso in anticipo.

Foto scattate dagli stessi dipendenti di Leroy Merlin

Secondo fonti vincine all'azienda, ad agire sarebbero stati i Si Cobas, "una sessantina di persone che hanno riempito carrelli di merce, buttato a terra prodotti, divelto intere corsie di fatto vandalizzando e devastando i due punti vendita, oltre ad aggredire verbalmente collaboratori e clienti".

Leroy Merlin in una nota accusa una delle tre parti sindacali (Si Cobas) di aver "continuato a promuovere scioperi che arrecano disagi e danni ai clienti, ai fornitori e ai lavoratori". Il sindacato chiamato in causa risponde che "lo sciopero è l'unico strumento che questi lavoratori hanno per tutelare il posto di lavoro. Leroy Merlin non ha cambiato la sua intenzione già annunciata il 26 ottobre che è quella di chiudere. Se i lavoratori non scioperassero il loro piano si sarebbe già attuato".

Secondo l'azienda, sono più di trenta gli attacchi su 15 negozi che Leroy Merlin ha subito negli ultimi 40 giorni, ovvero da quando ha annunciato il recesso dal contratto di fornitura di servizi con la società Iron Log che gestisce il National distribution center di Castel San Giovanni (Piacenza).