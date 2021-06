I baby vandali che devastano un bus Atm per fare le stories su Instagram

Tutto studiato a tavolino. Tutto per un po' di "celebrità" sui social. Gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro hanno identificato e denunciato gli otto ragazzini, tra i 15 e i 16 anni, che la sera di Halloween avevano messo a segno un raid vandalico su un bus della linea 57 di Atm, a Milano.

Quel 31 ottobre, verso le 21, i giovani avevano bloccato il pullman poco prima che arrivasse al capolinea di via Concilio Vaticano II, avevano svuotato il contenuto di dodici estintori all'interno del mezzo - su cui c'erano soltanto un'anziana e il conducente -, avevano sfondato i vetri ed erano poi scappati.

Gli agenti avevano subito raccolto le immagini delle telecamere di video sorveglianza interne del pullman - ma i vandali erano tutti mascherati - e avevano poi recuperato i video girati dagli occhi elettronici comunali. Proprio da lì è arrivato il primo spunto, perché i ragazzini - convinti ormai di averla fatta franca - a qualche centinaia di metri di distanza dal luogo del blitz avevano mostrato i loro volti.

Identificati i primi due, anche grazie alla conoscenza del quartiere, gli agenti hanno pian piano messo insieme tutti gli altri nomi, riuscendo ad arrivare agli otto vandali. Una volta convocati in commissariato, con l'ok della procura della repubblica per i minorenni, gli investigatori hanno accertato che sui cellulari dei giovani c'era una chat che era servita per pianificare il raid, tanto che gli estintori erano stati rubati nei giorni precedenti da alcuni treni regionali ed erano poi stati nascosti in alcuni cespugli accanto alla stazione di Quarto Oggiaro in attesa della sera di Halloween.

Ma non solo. Perché su quegli stessi telefoni erano conservate anche alcune stories pubblicate su Instagram per raccontare, passo dopo passo, il blitz vandalico della baby gang. I giovani devono ora rispondere delle accuse di danneggiamento e furto pluriaggravati e interruzione di pubblico servizio.