Vandali scatenati: danni nella (nuova) sede dell'associazione milanese

Cartelloni spaccati, sedie gettate a terra, immondizia rovesciata sui pavimenti. Vandali in azione nella sede del Csi di San Siro, il centro sportivo italiano che soltanto a luglio scorso ha inaugurato la sua nuova "casa" negli spazi dell'ex mercato comunale di piazzale Selinunte, avuti in gestione da palazzo Marino.

Qualcuno, al momento rimasto ignoto, avrebbe forzato la porta d'ingresso per poi portare a termine il blitz all'interno. "Lo spazio che stiamo gestendo in Piazza Selinunte ha avuto visite spiacevoli, subìto qualche danno, e avuto come lascito un retrogusto amaro. Sarà capitato a molti di avere la sgradevole visita di qualche malcapitato a casa propria", hanno raccontato dall'associazione, che a ottobre aveva organizzato una grande giornata gratuita di sport nel quartiere, che da tempo fa i conti con piccola criminalità e degrado.

"Il problema è che questa è la casa del quartiere e delle realtà che lo abitano, lo vivono, lo costruiscono e lo immagino migliore. Quindi, diciamo, l’amarezza è un po’ di tutti, non solo nostra", la riflessione del Csi. "E tutti ci stanno offrendo tanta solidarietà concreta nel sistemare, riordinare e ripartire. Come prima, più di prima, e come in futuro, perché siamo qui con uno scopo, stiamo facendo rete, e non usciamo dal campo con tutta questa partita da giocare e una bella squadra accanto. Sia chiaro - hanno concluso -. Ci dispiace, ma continuiamo".

A dicembre a finire nel mirino dei vandali era stato invece il comitato di quartiere che si trova in via Paravia, realtà molto attiva nella zona tra corsi serali di italiano dedicate agli adulti e doposcuola per i più piccoli. Qualcuno, probabilmente con una sassata, aveva infatti spaccato l'insegna tricolore sistemata sull'ingresso. "L'insegna è rimasta intatta per anni, forse l’aumento di visibilità del comitato dovuto alle tante attività del centro di Paravia - la riflessione dei responsabili - lo rendono un bersaglio di chi vorrebbe meno presenza nell’area".