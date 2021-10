Giovanissimi devastano il centro di Cologno Monzese, ripresi da telecamera

Atti vandalici nella notte tra sabato 23 e domenica 24 ottobre, dopo mezzanotte, in pieno centro a Cologno Monzese (Milano). La denuncia arriva direttamente dal sindaco del Comune dell'hinterland milanese, Angelo Rocchi, attraverso Facebook. Il primo cittadino ha postato anche un video ricavato dal filmato di una telecamera posta in via Indipendenza, all'interno dell'isola pedonale.

Nel filmato si vedono alcuni ragazzi, apparentemente giovanissimi, che afferrano oggetti di arredo urbano e ombrelloni chiusi di un bar, e li scagliano per la strada. "Una banda di delinquenti ha vandalizzato il centro della nostra città", scrive Rocchi nel post: "Obiettivo di questa spedizione, figlia della maleducazione, della strafottenza e dell'ignoranza, sono stati non solo gli arredi pubblici ma anche beni di proprietà privata frutto di lavoro, sacrificio e sudore".

Informate le forze dell'ordine

Naturalmente le autorità competenti sono state informate dell'accaduto e stanno già indagando per arrivare ad identificare gli autori. "Soggetti che, a prescindere dall'età, dovranno essere puniti e assicurati alla giustizia", commenta Rocchi.