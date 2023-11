Fermati due uomini mentre facevano danni. L'assessore: "Fare di più per i malati psichici"

Due persone fermate "che creavano danni", a Milano. Ma anche l'allarme, lanciato da Marco Granelli, assessore alla sicurezza di Palazzo Marino, per i malati psichici. Con la richiesta alla Regione e allo Stato perché "facciano di più".

Partiamo dai fermi, entrambi eseguiti lunedì dalla polizia locale. Uno dei due è stato bloccato in via Brunelleschi (Giambellino) mentre danneggiava la serranda di un negozio. L'altro in corso Concordia (centro) che ha dato in escandescenze davanti ai vigili, e poi è stato preso in cura dai sanitari del 118.

"Stiamo potenziando la presenza della polizia locale in strada", il commento di Granelli, che specifica come "il controllo del territorio sia il primo modo per non lasciare soli i cittadini e portare più sicurezza". E poi l'aggiunta: "È innegabile che serve che queste persone, denunciate, fermate o arrestate, vengano messe nelle condizioni di non delinquere, o assistite quando hanno problematiche psichiche o di salute critiche".

"Lo Stato e la Regione intervengano su questo", l'appello dell'assessore Granelli, "altrimenti il lavoro di controllo del territorio perde di efficacia".