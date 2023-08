Tutti contro i vandali del graffito in Galleria. E c'è chi dice: "Togliamo anche la dedica a Vittorio Emanuele"

Lo sfregio in Galleria Vittorio Emanuele, con l'azione di tre writers nella serata di lunedì 7 agosto, che saliti dal locale Terrazza 21 di piazza del Duomo hanno dipinto un graffito per poi scappare nel dedalo dei tetti sfuggendo alle ricerche della polizia locale di Milano, ha generato sdegno e proteste bipartisan. Tutti condannano il gesto, a destra e a sinistra.

Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, li ha definiti "deficienti" che "hanno vandalizzato" la facciata della galleria, e ha aggiunto che "devono pagare fino all'ultimo centesimo". Per il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, si tratta di "teppisti che devono avere una lezione che si ricorderanno per tutta la vita, a base di carcere, multa e servizi sociali a favore di disabili e anziani".

Francesco Rocca, consigliere di Fratelli d'Italia, ha parlato di "Imbecilli che compiono gesti ignobili" ricordando anche l'atto vandalico di Ultima Generazione alla statua equestre in piazza, e ha chiesto che il Comune di Milano si costituisca parte civile. Stessa richiesta da Samuele Piscina (Lega), mentre Alessandro De Chirico (Forza Italia) vuole che il governo inasprisca le pene per questi gesti.

"Punire chi ha permesso che salissero"

Non è solo dal centrodestra, però, che arriva la condanna per il graffito sulla sommità della galleria. "Un atto da delinquenti", ha commentato Maria Stella Gelmini, portavoce di Azione: "Non basterà una bomboletta spray per cancellare la storia, la cultura e la bellezza di questo luogo". Michele Albiani (Pd), presidente della commissione sicurezza in Comune, ha parlato di "rabbia e disgusto" auspicando che gli autori siano "acchiappati e puniti", chiedendo anche di punire "chi ha permesso" che "siano riusciti a salire fin lassù".

"Cancelliamo la dedica a Vittorio Emanuele"

Alice Arienta (Pd), consigliera a Milano e operatrice culturale, ha definito "un colpo al cuore" quanto avvenuto, e si è chiesta "come hanno potuto accedere eludendo la videosorveglianza". Elena Comelli (Sinistra Italiana), invece, è andata oltre, e sui social ha scritto "già che, prima o poi, si andrà su a cancellare la scritta in alto, io ne approfitterei per togliere anche quella in basso", riferendosi alla dedica a Vittorio Emanuele II.