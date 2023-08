Mentana dà delle merd* ai vandali della Galleria

Nessuna mezza parola, anzi. Il direttore del Tg di La7 Enrico Mentana ha dato delle "merde" ai writer che hanno vandalizzato la Galleria nella notte tra lunedì e martedì 8 agosto.

"Ai writers che hanno macchiato coi loro segni e disegni la facciata della Galleria in piazza del Duomo a Milano dico, credo a nome di tutti i miei concittadini e non solo, che in un mondo ideale verrebbero obbligati a ripulire tutto già la prossima notte, e a studiare il valore storico e artistico di quello e di tutti gli altri edifici monumentali della città - ha scritto il giornalista in un post su Instagram -. Ma non siamo in un mondo ideale, e forse nessuno li individuerà e punirà. Quindi resta solo da pensare, e inviare loro da qui, un sentito messaggio: MERDE". Al post del giornalista milanese ha fatto eco Ezio Greggio, conduttore di Striscia la Notizia: "aggiungo il mio commento: GRANDI MERDE".

Sul caso, comunque, sono in corso indagini da parte della polizia locale. Il gesto non avrebbe una matrice politica, secondo quanto riferito dalla questura. I writer che hanno tracciato i graffiti sarebbero arrivati al cornicione passando da una scala di servizio e dopo il blitz si sono dileguati scappando dai tetti.