Vandalizzano la metro: beccati e denunciati 4 writers spagnoli

Sabato mattina, a Vimodrone, dopo aver visto i filmati videosorveglianza ed in successive identificazioni, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato libertà, alla Procura della Repubblica di Monza, per deturpamento ed imbrattamento di mezzi di trasporto pubblici 4 giovani writers spagnoli tra i 19 ed i 22 anni

I giovani sono tutti senza fissa dimora in Italia ed incensurati. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, i vandali sono stati individuati quali autori dell'imbrattamento di 2 vagoni della linea metropolitana, avvenuto lo scorso 28 luglio, presso la stazione della metropolitana “Vimodrone Cascina Burrona”, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza.

I quattro, all’esito di una perquisizione personale eseguita dagli operanti, sono stati trovati in possesso di 31 bombolette spray, tutte sottoposte a sequestro.

Sotto, uno dei vagoni danneggiato