Milano: vandalizzata lapide dedicata a partigiani morti. Staccate le foto

Danneggiato il cippo dedicato ai partigiani Domenico Bernori, Giovanni Paghini e Idelio Fantoni, in via Lodovico il Moro al civico 187. Secondo quanto riferisce l'Anpi provinciale, sono state strappate dal cippo le immagini dei tre partigiani, con le cornici in bronzo e in ottone. "Nessuna scritta è comparsa, e il tutto fa pensare ad un puro atto di vandalismo che offende la memoria di chi ha dato la sua giovane vita per la nostra libertà", commenta Roberto Cenati, presidente provinciale dell'Anpi.

Bernoni aveva 21 anni, Paghini e Fantoni 18 anni quando - nella notte del 25 aprile 1945 - persero la vita durantte una battaglia nel quartiere di Ronchetto sul Naviglio. Fantoni, ferito gravemente, venne portato insieme ad altri feriti alla cripta della chiesa di Santa Rita, dove era stato allestito un punto di pronto soccorso clandestino per gli antifascisti.

"I padri Agostiniani, oltre che nascondere armi e uomini, nei sotterranei della chiesa prestavano la loro opera di conforto medico da parecchi mesi, aiutati da un giovane partigiano e studente di medicina, Mario Migliavacca, che divenne poi apprezzato medico condotto di zona", ricorda Cenati: "Il Padre Agostiniano Luigi Binaschi della chiesa di Santa Rita fu arrestato dalla Muti per la sua attività antifascista e incarcerato a San Vittore".

L'Anpi ha promesso di restaurare al più presto il cippo, con il supporto del Municipio 6 di Milano.