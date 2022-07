Vandalizzata la Loggia dei Mercanti: scritte sui muri e sulle scalinate

Hanno agito di notte. E sono fuggiti via. Tra sabato e domenica, stando a quanto comunicato dalla polizia locale, ignoti hanno imbrattato con scritte i muri e le scalinate della Loggia dei Mercanti, il memoriale meneghino dedicato ai partigiani che più volte negli ultimi mesi ha già fatto i conti con degrado e atti di vandalismo.

"Fin dalle prime ore del mattino la polizia locale ha verificato l'accaduto e attivato la raccolta delle immagini delle telecamere", hanno fatto sapere da palazzo Marino. Lunedì mattina le squadre di intervento del comune "provvederanno alla cancellazione delle scritte e al ripristino dei luoghi, nel rispetto delle indicazioni dell'area tecnica competente per i restauri e dei vincoli della soprintendenza delle belle arti".

“Atti di vandalismo contro monumenti dal grande valore storico come questo sono doppiamente da condannare - ha sottolineato l’assessore alla sicurezza, Marco Granelli -. La Polizia locale sta lavorando per utilizzare al meglio possibile le immagini delle telecamere e prevenire questi episodi. Noi continueremo a vigilare su questo luogo”.

A maggio scorso le stele della Loggia erano state usate da un rapper per lasciare degli adesivi per il lancio del suo nuovo album. Immediato era stato lo sdegno dell'Anpi, l'associazione nazionale dei partigiani, che per bocca del presidente milanese, Roberto Cenati, aveva condannato il "blitz". "La Loggia dei Mercanti è stata nuovamente vandalizzata. Abbiamo trovato 4 post pubblicitari appiccicati alle due stele che riportano frasi di Primo Levi e di Vittorio Foa. Sulla stele dedicata a Vittorio Foa è stato addirittura spento un mozzicone di sigaretta", le parole del rappresentante dei partigiani. "La Loggia dei Mercanti costituisce il più grande monumento a cielo aperto dedicato alla Resistenza in tutta la sua complessità ed è un piccolo gioiello della Milano medioevale. È quanto mai urgente realizzare quanto da noi richiesto ormai da oltre 10 anni", aveva proseguito. Da lì la richiesta di "riservare l'accesso alla Loggia solo a coloro che la vogliono visitare e - ha concluso il presidente milanese di Anpi - dedicare il suo spazio ad iniziative di carattere storico, culturale, musicale".