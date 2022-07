Piazza Mercanti imbrattata, isolati fotogrammi coi vandali: aperto un fascicolo

È stato aperto un fascicolo sugli atti vandalici avvenuti in piazza Mercanti a Milano nella notte tra il 9 e il 10 luglio scorso. Nelle scorse ore gli agenti del nucleo tutela decoro urbano e del comando decentrato di zona 1 della polizia locale hanno isolato i fotogrammi in cui sarebbero avvenuti gli atti vandalici.

Nel dettaglio gli agenti hanno estratto le sequenze che mostrano alcune persone che si passano una bomboletta di spray e vandalizzano gli spazi con le scritte inneggianti la tifoseria, spiegano da palazzo Marino. Le immagini sono riconducibili presumibilmente a 4 persone che stavano frequentando in quel momento la piazza. Per il momento le persone non sono state identificate.

Piazza Mercanti danneggiata: cos'è successo e i precedenti

Il memoriale meneghino dedicato ai partigiani si è "svegliato" imbrattato dai vandali nella notte tra sabato e domenica 10 luglio.

Non è la prima volta che succede qualcosa di simile. Nel mese di maggio, per esempio, un rapper aveva incollato adesivi per il lancio del suo nuovo album sulle stele della Loggia, provocando l'indignata reazione dell'Anpi. Nel 2021 la Loggia e la piazza erano state teatro di vari episodi di risse, tanto che a gennaio il municipio 1 aveva raccomandato l'installazione di telecamere. A febbraio le commissioni comunali cultura e sicurezza avevano effettuato un sopralluogo, al termine del quale l'assessore alla sicurezza Marco Granelli si era dichiarato contrario alla proposta di Forza Italia di recintare l'area e fare pagare un prezzo simbolico d'ingresso, ma aveva promesso telecamere entro la fine dell'estate. Quelle attualmente presenti sono analogiche e non permettono di visionare la piazza in diretta.