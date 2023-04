Vandali al Trotter: devastati gli spazi dei bambini

Vandali in azione negli spazi del parco Trotter dedicati ai più piccoli. A denunciarlo, sui social, i genitori dei bambini dell'istituto comprensivo Cappelli 'La città del sole", che ha sede all'interno dello spazio verde. L'accaduto lo scorso week-end, nella notte.

Gli autori del blitz hanno riempito i muri di scritte e rovesciato per terra annaffiatoi, fioriere, sedioline e altri oggetti che gli alunni utilizzano per le attività all'aperto. "In questo fine settimana - si legge in un post di La Città del Sole - Amici del Parco Trotter Odv -, il Trotter è stato oggetto di alcuni gravi atti vandalici, offensivi del lavoro delle educatrici e dei docenti, con scritte su un padiglione e spazi dedicati ai bambini lordati e devastati: una situazione che va ad aggiungersi ai fatti denunciati nelle settimane precedenti e ad accentuare le richieste di maggiori controlli da tempo fatte da associazione e genitori".

"Purtroppo - continuano mamme e papà - questa situazione dentro il parco si accompagna ad altre situazioni di tensione fuori dal parco denunciate in particolar modo da alcuni abitanti delle vie limitrofe. Tutto ciò avviene quando il parco e il quartiere stanno dimostrando tutta la loro capacità aggregativa. Abbiamo un futuro da difendere e lo rivendicheremo attraverso tutte le forme di pressione necessarie per arrivare ad avere interventi efficaci e duraturi, necessari alla salvaguardia di un bene prezioso quale il parco scolastico e a vie che da tempo meritano un futuro diverso".

"La presenza degli agenti della polizia locale al Parco Trotter è costante, così come comunicato anche nei mesi scorsi - ha commentato l'assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli -. In queste settimane, inoltre, sono stati fatti diversi interventi di controllo anche con l'unità cinofila per il contrasto e la prevenzione allo spaccio della droga, l'ultimo di questi è stato proprio ieri. L'assessorato, al fine di mettere a punto interventi sempre più efficaci, ha già organizzato un incontro operativo con la polizia locale per una verifica delle attività".