Vandali fanno visita a una piscina comunale di Milano e la riducono così

/ Via Andrea Maria Ampère

Vandali in azione durante la notte tra venerdì e sabato all'interno della piscina comunale di via Ampere, in zona Città Studi a Milano. A segnalare l'episodio è Milano Sport.

Ignoti - anche se sono stati ripresi dalle telecamere - hanno fatto irruzione è hanno gettato in acqua sedie a sdraio, tavolini e rovesciato anche altri oggetti di arredamento.

Vandali alla piscina Romano

"Questa mattina - scrive Milano Sport - è così che i nostri receptionist, i manutentori e il personale addetto alle pulizie e al riprdino ha trovato la nostra Piscina Romano (Ponzio)... proprio il primo giorno di riapertura dopo 8 mesi di chiusura forzata. Siamo delusi ed amareggiati nel vedere e nel mostrarvi queste immagini. La sola buona notizia è che chi si è reso responsabile di questo forse però non sapeva che da quest'anno in tutti gli impianti ci sono le telecamere. Stiamo già provvedendo a denunciare l'accaduto alle autorità competenti consegnando loro i filmati".