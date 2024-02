Vandalizzate (di nuovo) le pietre d'inciampo per i bambini palestinesi

Nuovi atti di vandalismo ai danni delle pietre d’inciampo in ricordo degli 11mila bambini palestinesi morti a Gaza. È la seconda volta che i vandali colpiscono le sei pietre commemorative realizzate dalla Camera del non lavoro in occasione del Giorno della memoria. Posate il 27 gennaio in piazzale Baiamonti a Milano, le pietre erano state imbrattate già a metà febbraio.

A denunciare i fatti, avvenuti nella notte tra il 19 e il 20 febbraio, è stato Adl Cobas Lombardia su Facebook. “Un po' ce l’aspettavamo a ridosso della manifestazione nazionale del 24 febbraio a Milano alle 14,30 in Piazzale Loreto, di cui Adl Cobas è tra i promotori, visto il clima di negazionismo nei confronti di chi denuncia il genocidio palestinese e si batte contro tutte le guerre”, afferma il portavoce Riccardo Germani.

Il sindacato ha annunciato un presidio per venerdì 23 per rimettere in sesto le pietre vandalizzate. “Ringraziamo gli amici Ghali e Dargen D’amico per aver spezzato il muro di omertà e li invitiamo a unirsi a noi venerdì 23 febbraio alle ore 18.30, giornata di sciopero nazionale, al presidio/manifestazione in Piazzale Baiamonti”, si legge sul profilo Facebook di Adl Cobas Lombardia.