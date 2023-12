Vandalizzato l'albero dove è morta impiccata Carlotta Benusiglio

Qualcuno ha staccato dal tronco dell'albero dov'è stata trovata morta Carlotta Benusiglio la sua foto. Non solo, sono anche sparite le scarpe da tennis rosse appese ai rami. Non è chiaro chi e perché ha vandalizzato l'albero in piazza Napoli a Milano.

Nella pianta era stata trovata impiccata la stilista, nel maggio del 2016. La foto della donna è stata staccata dl tronco, i fiori, dei girasoli, sparsi in giro per il parco, mentre le scarpe da tennis sono sparite. Il luogo della morte di Carlotta è sempre stato curato dalla famiglia e da una signora che abita lì vicino. E fino ad alcuni giorni fa era tutto in ordine. Giovedì mattina invece, sono stati trovati i segni di atti vandalici.

L'allora fidanzato della stilista, Marco Venturi, finito sotto processo, in primo grado è stato condannato a 6 anni per morte come conseguenza di altro reato, ossia presunte condotte di stalking sulla compagna, e assolto dall'accusa di omicidio. L'uomo in secondo grado è stato assolto da tutti i reati contestati. Ora è atteso il giudizio in Cassazione.