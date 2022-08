Vandalo contro gli ucraini in Duomo, poi firma il video su TikTok con la "Z"

In cuor suo avrà pensato di compiere un'innocua bravata. E chissà se l'ha messa in atto (filmandosi) solo per poi postarla su TikTok o, al contrario, ci ha pensato dopo. Qualunque sia l'ordine cronologico dei suoi pensieri, noi gli diamo addirittura l'onore (si fa per dire) di finire su un giornale. Il famoso quarto d'ora di celebrità non si nega a nessuno. Poi basta, però. Lo aspettano i videogames e i pomeriggi da perdigiorno al parchetto.

Il protagonista è un adolescente, pensiamo appena maggiorenne, di probabili origini russe. Sabato 6 agosto, al termine della quotidiana manifestazione della comunità ucraina in piazza del Duomo, si è filmato con il cellulare mentre tirava un calcio alla cassetta delle offerte, poi è fuggito a gambe levate. "Perché sei scappato dopo un gesto così eroico?", gli hanno chiesto su TikTok. "Perché l'ultimo cosacco della famiglia deve sopravvivere", ha risposto.

Il filmato postato su TikTok si apre con il selfie in primo piano e una "Z" disegnata. Come si sa, la "Z" è la lettera scelta dalla Federazione Russa come marchio di battaglia per l'infame guerra d'aggressione condotta dal 24 febbraio. Una guerra che provoca dolore, morte, fuga di persone comuni all'estero.

Alla manifestazione c'erano anche alcune rifugiate dall'Ucraina. Hanno visto un ragazzino sferrare un calcio al loro presidio, sfregiare un momento di raccoglimento e denuncia. Un gesto che non provoca lo stesso dolore della propria casa colpita da un missile, di un parente morto in una guerra non cercata, di una fuga precipitosa con qualunque mezzo pur di proteggere sé stesse e i propri figli. Ma brutto, vandalico, gratuito. E questo pezzo è la "fama" che si merita.