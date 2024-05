Lambro esondato, l'assessore regionale: "Attivate le nostre vasche, Milano pensi alla manutenzione"

Vasche di laminazione attive per limitare la piena del Lambro, mercoledì 15 maggio. Lo ha spiegato l'assessore regionale al territorio Gianluca Comazzi, che non ha mancato di dare una 'stoccata' a Palazzo Marino per la manutenzione ordinaria. Durante la giornata, entrambi i fiumi milanesi (Lambro e Seveso) sono esondati. Il Seveso è uscito dai tombini di via Valfurva, a Prato Centenaro, dopo le 5 di pomeriggio, quando ormai la vasca di laminazione realizzata dal Comune di Milano a Bresso (l'unica in funzione per il bacino del Seveso) era piena.

Diversa la situazione del Lambro, esondato già diverse ore prima, creando disagi soprattutto nel quartiere di Ponte Lambro dove circa 170 persone sono senza energia elettrica e si sono verificati diversi salvataggi da parte della protezione civile e dei vigili del fuoco. È in corso una parziale evacuazione dei residenti. Anche un uomo che era rimasto intrappolato in una baracca, a Cascina Gobba, è stato salvato.

"Grazie all'attivazione delle vasche di laminazione, già realizzate da Regione Lombardia, che limitano le piene del Lambro, stiamo fronteggiando una situazione davvero difficile e contenendo impatti ancor più pesanti su tutti i comuni a valle, in particolare Milano, Monza e Cinisello Balsamo. La preoccupazione, però, non è finita e l'attenzione resta altissima", ha detto in serata l'assessore Comazzi, aggiungendo che "al Comune di Milano e in particolare all'assessore competente diciamo di avere più attenzione verso la manutenzione ordinaria, in particolare a quella della rete idraulica e delle acque di pioggia che stanno allagando sottopassi, strade e diverse zone della città".

La situazione

Nel resto del Milanese sono state particolarmente colpite le zone della Città metropolitana a est del capoluogo, soprattutto Bellinzago Lombardo. A Monza, al parco, sono state attivate le aree golenali, mentre il lago di Pusiano è cresciuto di 50 centimetri in un giorno dopo la chiusura della diga, martedì sera. Le vasche di laminazione di Costa Masnaga e Inverigo hanno invasato rispettivamente 400mila metri cubi e 1 milione di metri cubi di acqua.

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha commentato che, finora, ci si è concentrati soprattutto sulle vasche di laminazione per proteggere Milano dal Seveso, ma nel frattempo sta diventando un'emergenza anche il Lambro.