Come vanno i lavori delle vasche per contenere le esondazioni del Seveso?

Proseguono i lavori per la realizzazione delle vasche per contenere le esondazioni del Seveso: Parco Nord tra Milano e Bresso, Senago, Lentate Sul Seveso e le aree golenali di Cantù. A Milano si sta completando lo scavo della vasca e si sta iniziando a realizzare le sponde. Per l'autunno 2022, il nuovo sistema sarà in funzione.

L'ex assessore a Mobilità e Lavori pubblici di Milano, oggi alla Sicurezza e Protezione Civile, Marco Granelli, ha pubblicato le foto con lo stato dei lavori su Twitter. Lo stesso Granelli aveva illustrato con soddisfazione le opere per la realizzazione della vasca di contenimento delle piene del fiume Seveso all’interno del Parco Nord: "Dopo 45 anni e 116 esondazioni ora stanno costruendo le vasche contro le piene. Ecco i lavori di quella di Milano. Non ci fermeremo neanche un minuto".

I lavori serviranno a creare un bypass temporaneo per deviare il Seveso e per scavare la vasca che in caso di piena conterrà l'acqua del fiume. Nella zona vi è già uno sgrigliatore per fermare i detriti e la ghiaia che altrimenti entrerebbero nel tratto sommerso del Seveso che attraversa Milano.

Le vasche per contenere le esondazioni del Seveso

Quella del Parco Nord sarà una delle quattro vasche che proteggeranno Milano dalle esondazioni del fiume. Le altre tre verranno costruite a Senago (Milano), a Lentate sul Seveso (Monza Brianza) e a Paderno Varedo (Monza Brianza). Ad assorbire le piene ci penseranno anche ulteriori piccole zone di assorbimento, sempre fuori città.

"Con tutto questo sistema - ha affermato Granelli - Milano potrà dopo 45 anni non avere più il problema del Seveso. Attualmente (al Parco Nord, ndr) c'è una deviazione temporanea del Seveso che serve a lavorare alla presa della vasca e a far sì che le sponde siano protette (...). Qui ogni anno lo sgrigliatore ferma 2mila tonnellate di detriti che altrimenti favorirebbero le esondazioni a Milano".

Per compensare i 37mila metri quadri tolti per la realizzazione della vasca, il progetto del Comune prevede un ampliamento del Parco Nord di 109 mila metri quadri. Da novembre è già partita l'opera di piantumazione dell'area dove cresceranno nuovi alberi.