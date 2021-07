Milano, vaso cade a pochi centimetri dall'influencer Tommaso Zorzi: "Poteva ammazzarmi"

Pericolo scampato per Tommaso Zorzi. Nella giornata di ieri, l'influencer ha confidato, ancora in preda alla paura, un episodio che lo ha visto protagonista a Milano e che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Nel dettaglio, il vincitore del Grande Fratello Vip ha spiegato che un vaso caduto dall'alto lo ha sfiorato mentre passeggiava per la città. Il fatto è diventato presto virale sui social, dove il volto tv gode di grande fama. "Ragazzi - ha raccontato lui ai suoi due milioni di follower - ho girato l’angolo stavo camminando e ho visto questo vaso cadere. Cioè... passavo tipo venti secondi dopo ed ero morto. Tiè non toccava a me!". Schivata la disavventura, Zorzi si è poi recato in aeroporto per raggiungere la Sicilia, dove trascorrerà alcuni giorni al fianco del giovane fidanzato Tommaso Stanzani.

Zorzi e il nuovo super appartamento a Milano

Classe 1995, Tommaso è nato e cresciuto proprio a Milano, dove di recente ha acquistato una casa nuova di zecca in uno dei quartieri più centrali, ovvero Porta Venezia. A mostrare l'appartamento e il lavoro di arredamento è stato lui stesso, passo dopo passo, sempre via social: un doppio salone e una corte, una camera da letto, un bagno, stanze impreziosite da una grande luminosità e da un affaccio importante sulla piazza antistante. Acquisto che è frutto del periodo d'oro di cui sta godendo Tommaso a livello professionale: dopo la vittoria al Gf Vip condotto da Alfonso Signorini, sono arrivati il ruolo da opionionista dell'Isola dei Famosi, la presenza fissa Maurizio Costanzo Show, la conduzione di un talk su Mediaset Play chiamato 'Il punto Z', la co conduzione di un programma radiofonico con Maurizio Costanzo e presto l'approdo su Real Time in una trasmissione che sarà talent show dedicato al mondo delle Drag Queen.