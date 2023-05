I bambini della scuola materna che finiscono in ospedale per il veleno per topi

Da un lato la grande paura per i piccoli bambini finiti in ospedale dopo che a scuola materna sono entrati in contatto con del veleno per topi. Dall'altra parte la rabbia di alcuni genitori per il disagio provocato dalla chiusura improvvisa e senza preavviso del nido per permettere di mettere in sicurezza gli ambienti.

Succede a Sesto San Giovanni (Milano), nell'asilo comunale primavera in via Rovani, dove mercoledì diversi piccoli alunni sono stati trasportati al centro antiveleni dell'ospedale Niguarda di Milano per un controllo. È successo nel primo pomeriggio, quando alcuni di loro, credendo fosse un gioco, hanno preso in mano le trappole con il veleno per derattizazione. Immediatamente è scattato l'allarme, per fortuna. Tant'è che i giovanissimi esploratori sono subito stati dimessi dall'ospedale senza conseguenze.

Dopo l'episodio, comprensibilmente il Comune di Sesto San Giovanni ha deciso di rivedere la questione. Per questo all'indomani, giovedì, ha scelto di fare 'di nuovo' una deratizzazione per rimettere in sicurezza le trappole. Scelta che non è piaciuta ad alcuni genitori, per via dei disagi per i figli. "Oggi il Comune di Sesto San Giovanni - si sfoga uno di loro sui social - ha pensato bene di fare una deratizzazione senza avvisare la scuola dell'infanzia primavera e neanche la dirigenza. Ci sono bambini sotto osservazione in pronto soccorso ed alcuni in centri anti-veleni. Complimenti!".