L'uomo che vende i biglietti Atm usati in metropolitana

Una sorta di bagarino dei biglietti Atm. Un uomo di 27 anni, cittadino albanese, pregiudicato, è stato multato martedì pomeriggio in stazione Centrale a Milano dopo essere stato sorpreso all'interno della fermata metro della M2 a vendere ticket già timbrati.

Il giovane è stato bloccato dai carabinieri che in serata stavano effettuando un servizio di controllo in piazza Duca d'Aosta e lo hanno notato mentre davanti ai tornelli della verde fermava pendolari e turisti offrendo loro i biglietti vidimati, che hanno comunque una validità massima di 90 minuti. Per lui è scattata una sanzione amministrativa di 100 euro. Inoltre i carabinieri lo hanno sottoposto all'ordine di allontanamento dalla stazione Centrale.

A febbraio dello scorso anno la polizia locale aveva fermato un altro uomo trovato a vendere biglietti nella stessa metropolitana. Anche lui proponeva ticket già utilizzati, al prezzo di 1,50 euro, 50 centesimi in meno rispetto al costo "ufficiale".