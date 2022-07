Venditore aggredito e ferito con un coccio di bottiglia al mercato

Ha iniziato a dare in escandescenze, poi, con una bottiglia di vetro rotta ha aggredito e ferito un commerciante, cercando di rapinarlo. L'aggressione nella mattinata di martedì 19 luglio, verso le 8.15, al mercato di via Benedetto Marcello, zona Lima.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e la polizia locale di Milano. Il venditore, un uomo di 55 anni, a causa di lesioni, per fortuna solo lievi, è stato trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Intanto gli agenti, non senza fatica, sono riusciti a bloccare l'aggressore, un 40enne senegalese, puntandogli contro uno spray urticante. L'uomo è stato poi arrestato per tentata rapina aggravata e portato in carcere a San Vittore.