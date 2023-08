Scaglia un ventilatore contro la moglie e la manda in ospedale

Ha scagliato un ventilatore addosso alla moglie, e non era la prima volta che aggrediva fisicamente la moglie e i tre figli (tutti minorenni), per non parlare delle vessazioni psicologiche che, secondo quanto riferito, i familiari avrebbero subito da lui. Nell'abitazione lodigiana della famiglia è intervenuta la polizia locale, insieme ai sanitari del 118, che hanno trasportato la donna (una 26enne tunisina) al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi.

Qui si sono presentati gli agenti della squadra mobile, che hanno raccolto la testimonianza della 26enne e il racconto dei numerosi episodi di violenza perpetrati contro di lei e i figli della coppia. Di conseguenza all'uomo (un 47enne, anch'egli tunisino) è stato imposto l'allontanamento immediato dalla casa familiare e il divieto d'avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.

La donna e i tre figli sono stati infine accolti in una struttura protetta, grazie all'intervento e alla collaborazione di un centro antiviolenza.