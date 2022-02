Vento forte a Milano: primi interventi dei vigili del fuoco

Primi interventi dei vigili del fuoco per gli effetti del forte vento che sta soffiando a Milano nel pomeriggio di venerdì 25 febbraio. Per il momento non si registrano gravi danni.

I mezzi dei caschi rossi sono intervenuti in alcune zone fuori città per mettere in sicurezza tende e lamiere che le raffiche avevano staccato. Al momento in centro, invece, non c'è stato bisogno del loro lavoro. L'allerta meteo per forte vento diramata dalla protezione civile di regione Lombardia resta valida fino a mezzanotte di sabato 26 febbraio ed è di criticità ordinaria (codice giallo, pericolo due su quattro).

Secondo i meteorologi il vento soffierà con raffiche fino a 60 chilometri orari. Il Centro operativo comunale di Milano della protezione civile sta monitorando attentamente l'evolversi della situazione per coordinare gli eventuali interventi. Lo scorso 7 febbraio erano stati numerosi i danni e i disagi in tutta la città, sempre a causa del vento, che aveva sradicato piante e portato via parte del tetto della Stazione Centrale di Milano. I vigili del fuoco avevano effettuato più di 40 interventi in poche ore.