2 feriti gravi schiacciati dagli alberi per il vento e boom di interventi del 118

Due persone in gravi condizioni dopo essere rimaste schiacciate da altrettanti alberi caduti per il forte vento. Il primo un uomo di 76 anni ferito dopo essere rimasto schiacciato da un albero che stava cercando di potare e che è caduto per il forte vento; il secondo un 64enne sempre rimasto sotto il peso di una pianta schiantata. I due incidenti sono avvenuti entrambi nella tarda mattinata di lunedì 7 febbraio, rispettivamente in strada Cascina Baialupa a Settala, hinterland est di Milano, e in piazza della Libertà a Rho, hinterland nord. Questi i casi con le conseguenze più pesanti, ma il 118 sta effettuando molti altri interventi a causa di piante precipitate e altri danni causati dalle violente raffiche.

Il 76enne ha riportato diversi e seri traumi a testa, volto e gamba, fratturandosi anche il piede. Dopo avergli prestato le prime cure sul posto, i soccorritori del 118, intervenuto con due ambulanze, lo ha portato in codice rosso all'ospedale san Raffaele di Milano.

Il 64enne è stato trovato con traumi da schiacciamento ad addome, gamba e spalla e portato in codice rosso al Niguarda. Meno grave una 66enne che è stata colpita dalla stessa pianta, la quale è stata soccorsa in codice verde per traumi a schiena e ginocchio e poi trasportata all'ospedale di Rho.

Oltre all'infortunio di Settala, il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza sta intervendo per episodi simili, ma per fortuna meno gravi, in tutta la città. A San Giuliano, ad esempio, un 86enne è stato soccorso in codice giallo; in via Breda, piazza Prealpi, dove sono caduti alcuni alberi, e piazzale Arduino, a Milano, altre persone sono state portate in ospedale in codice verde.