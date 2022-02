Il vento forte mette in ginocchio gli agricoltori milanesi

Serre scoperchiate, danni alle stalle e alle cascine. È il bilancio degli effetti del vento forte che ha soffiato con forza su Milano e hinterland nella giornata di lunedì 7 febbraio. Lo rende noto la Coldiretti mentre i tecnici sul territorio sono al lavoro per raccogliere le segnalazioni degli agricoltori.

I problemi maggiori si sono registrati al momento a Milano città e in gran parte dell’area metropolitana e nelle campagne intorno a Monza. A Mediglia, nella zona a sud del capoluogo, le raffiche hanno strappato da terra alcuni tunnel per la coltivazione di frutta e verdura; serre danneggiate in Brianza, mentre in una cascina di Truccazzano (Milano) è crollata parte del cornicione della casa padronale. Il tetto di una stalla è rimasto parzialmente scoperchiato in un’azienda agricola di Cuggiono, sempre nel Milanese.

Le previsioni meteo e l'allerta per il vento

Le previsioni meteo e l'allerta vento a Milano Che lunedì 7 febbraio sarebbe stata una giornata molto ventosa a Milano lo si sapeva già: il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia aveva emanato per il nodo idraulico di Milano l'allerta arancione per rischio vento. Sulla pianura, in particolare sui settori occidentali, erano previste a partire dalle ore 6 di lunedì 7 febbraio, raffiche di vento, anche a carattere di foehn. Dopo i disagi creati dalle raffiche dei giorni scorsi, la protezione civile della Regione Lombardia aveva diramato un alert arancione fino alle 21 di lunedì 7 febbraio già dalla giornata di domenica.

In particolare, come si legge nell'avviso, sono previsti venti con intensità fino a 70 chilometri orari, persistenti per almeno tre ore consecutive, con possibili intensificazioni fino a 110 chilometri orari. Un bene per spazzare via l'aria inquinata ma non bisogna sottovalutare le conseguenze delle raffiche di vento a quelle velocità. Per prevenire eventuali criticità il centro funzionale di Palazzo Lombardia monitora con la massima attenzione l'evolversi della situazione.