Milano, il vento fa (di nuovo) danni: alberi caduti e una donna ferita. Già 40 interventi dei pompieri

Alberi sradicati, una donna colpita dalle tegole, cornicioni pericolanti e un aereo costretto a rinunciare all'atterraggio. Milano si trova di nuovo a fare i conti con la furia del vento, che lunedì soffia sulla città con raffiche fino a settanta chilometri orari. I primi disagi sono iniziati verso le 14. In un paio di ore, stando a quanto appreso da MilanoToday, la centrale operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto una quarantina di richieste d'intervento tra il capoluogo e i comuni della città metropolitana.

Alberi caduti e rami pericolanti vengono segnalati in diversi quartieri della città, come già successo lo scorso 7 febbraio, quando il vento aveva addirittura staccato parte della copertura della stazione centrale. Numerosi anche gli interventi nei condomini, con i vigili del fuoco chiamati per mettere in sicurezza i calcinacci sul punto di cadere dai cornicioni. In via Sammartini, a due passi dalla Centrale, una donna di 40 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita alla testa da una tegola che si è staccata da un tetto. Centrata al capo, la vittima è stata soccorsa dagli equipaggi del 118 e trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda.

Piccolo fuoriprogramma causato dal vento anche all'aeroporto di Linate, dove l'Air France 1012 partito da Parigi alle 12.30 ha dovuto "abortire" un primo tentativo di atterraggio a causa delle raffiche sulla pista dello scalo di viale Forlanini. Dopo aver "riattaccato" e aver compiuto un giro sul city airport meneghino, il velicolo ha comunque toccato terra in tutta sicurezza alle 14.10.

L'allerta meteo per oggi

Proprio per oggi, lunedì 21 febbraio, regione Lombardia ha diramato una allerta gialla per "rischio vento forte" dalle ore 09:00 a Milano. "Il territorio regionale sarà caratterizzato da un generale rinforzo di vento da Nordovest. Nel dettaglio, dal primo mattino sui rilievi a quote comprese tra i 700 e i 1500 metri, si potranno registrare velocità medie intorno ai 70 km/h, con raffiche che nel corso della giornata raggiungeranno valori di 90 km/h. Dalla tarda mattina anche in Pianura i venti tenderanno a rinforzare con velocità medie che potranno arrivare a 50 km/h, mentre le raffiche previste raggiungeranno i 60/70 km/h circa sui settori occidentali", si legge nel bollettino della protezione civile della regione.

"La fase dell'evento diffusamente più intensa sarà nel pomeriggio, con la ventilazione che potrà assumere anche carattere di Foehn. Dopo una breve fase di generale attenuazione nel tardo pomeriggio, si prevede una ripresa significativa del fenomeno dalle prime ore di martedì".

"Non sono previste chiusure ma ai cittadini si chiede di porre attenzione e preferibilmente non sostare sotto gli alberi - in strada, nei parchi, nei cimiteri - e le impalcature dei cantieri, dehors e tende, di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento", l'appello che il comune ha rivolto ai milanesi domenica sera. "Il centro operativo comunale della protezione civile sarà attivo dalle ore 9.00 per monitorare e coordinare gli eventuali interventi", hanno fatto sapere da palazzo Marino.