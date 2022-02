Vento forte a Milano, incidente per la Panicucci: "Viva per miracolo"

Grande spavento lunedì mattina per Federica Panicucci, la conduttrice televisiva di 54 anni rimasta coinvolta in un incidente causato dal forte vento che sta soffiando su Milano. Stando a quanto lei stessa ha raccontato con due stories su Instagram verso le 13, la sua macchina è stata colpita in pieno da una tegola che si è staccata da un palazzo, "spinta" proprio dalle forti raffiche, che in alcuni casi hanno superato i 100 chilometri orari.

"Questo è il tetto vetro della mia auto, dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno", ha scritto la Panicucci mostrando il tettuccio panoramica della sua macchina visibilmente danneggiato e incrinato dall'impatto. "Per fortuna il vetro ha resistito, sono viva per miracolo", ha proseguito la presentatrice che è tra i volti più noti di Mediaset.

In tutto il capoluogo, dalle prime ore del mattino, si segnalano problemi e disagi dovuti al vento, tra alberi caduti, tetti scoperchiati - anche in Centrale e al Castello Sforzesco - e mezzi Atm deviati. Numerosi i feriti tra la città e l'hinterland. A Rho, due persone, una donna di 66 anni e un uomo di 64, sono state travolte dal crollo di un albero alto oltre 20 metri in Piazza Libertà: ad avere la peggio è stato il 64enne, ricoverato in codice rosso. A Settala un 76enne è rimasto schiacciato da un albero, mentre a San Giuliano un 86enne è stato soccorso in codice giallo. A Milano diversi pazienti sono stati portati in codice verde in vari ospedali proprio per incidenti causati dal vento.

Foto - L'immagine postata sui social dalla Panicucci