10mila multe a Milano col numero di conto corrente sbagliato

È 'giallo' sui mille blocchetti di verbali per elevare contravvenzioni con il numero di conto corrente sbagliato, da poco consegnati alla polizia locale di Milano. Il caso è stato segnalato dai sindacalisti Amilcare Tosoni (segretario della Cisl Funzione pubblica di Milano) e Giovanni Molisse (della Funzione pubblica Cgil). In tutto si tratta di 10mila verbali.

L'errore è stato 'intercettato' prima che i blocchetti fossero consegnati ai vigili. Secondo quanto segnalato dai due sindacalisti, è stato suggerito agli agenti di polizia locale di correggere a mano il numero di conto corrente, con una penna. Ma, secondo Tosoni e Molisse, il cittadino che riceverà quel verbale, con la correzione, potrebbe legittimamente avere il sospetto che si tratti di una manomissione e procedere al pagamento verso il conto corrente sbagliato, ma stampato sul foglio. Così facendo, però, il pagamento non sarà andato a buon fine e il cittadino si vedrà recapitare un verbale aumentato.

"I 10mila verbali non sono stati mandati al macero - sottolineano i due sindacalisti - ma, ci risulta, è stata data al comando la disposizione di correggere a penna. Siamo allibiti e ci chiediamo anche se le correzioni a penna verranno accettate dagli uffici postali". È di qualche giorno fa la notizia dei calendari del 2024 della polizia locale sbagliati (31 giorni attribuiti al mese di novembre, 30 a dicembre). "Ci aveva fatto sorridere amaramente, ma questa questione ci fa preoccupare", concludono Tosoni e Molisse.

La risposta del Comune di Milano: "Verbali bloccati"

A stretto giro è arrivata la replica del comando di polizia locale di piazza Beccaria, secondo cui i bollettini sarebbero in realtà stati 'bloccati' e, quindi, i cittadini non dovrebbero riceverli.

"Non vi saranno correzioni a penna come è stato segnalato dai sindacati" e, per ora, nessun cittadino ha pagato la multa versando il denaro sul conto corrente errato.