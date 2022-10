Vernice rosso sangue all'ambasciata iraniana a Milano: "Libertà"

Manate e schizzi rosso sangue sui muri dell'ambasciata iraniana. Succede lunedì 10 ottobre in via Monte Rosa, 88, zona City Life.

A fianco alle impronte delle mani, in arabo e in italiano, le scritte delle rivendicazioni al centro delle proteste del popolo iraniano contro la dittatura, scoppiate dopo l'uccisione di Mahsa Amini e nelle quali sono state ammazzate decine e decine di civili.

"Donna, vita, libertà", "morte Khamenei", "traditori andate al diavolo". Oltre a quella di Milano, una lunga lista di ambasciate iraniane in giro per il mondo sono diventate il punto di riferimento per manifestare contro il regime della Repubblica islamica.