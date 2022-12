Versò vernice sul Teatro alla Scala, 20enne rischia la sorveglianza speciale

Rischia la sorveglianza speciale uno dei giovani militanti di Ultima Generazione che, il 7 dicembre, hanno imbrattato di vernice la parete e le porte del Teatro alla Scala, a poche ore dalla Prima con il 'Boris Godunov'. Il giovane, Simone Ficicchia, ha 20 anni e risiede a Voghera, nel Pavese. La questura di Pavia ha proposto l'applicazione di una misura di prevenzione per lui, e se ne discuterà in Tribunale a Milano il 10 gennaio 2023. Lo rende noto Ultima Generazione.

Le misure applicabili sono potenzialmente diverse: vanno dalla sorveglianza per impedire il compimento di crimini all'obbligo di non allontanarsi dal Comune di residenza. La decisione spetterà al Tribunale. Secondo quanto viene reso noto, Ficicchia viene definito "soggetto socialmente pericoloso" ed anche "denunciato e condannato più volte", ma Ultima Generazione smentisce quest'ultimo punto: "Al momento non è presente alcun processo in corso a lui riferito e mai c’è stata alcuna condanna, neppure come decreto penale", mentre la resistenza a pubblico ufficiale è 'parte integrante' delle azioni di protesta del movimento, come resistenza passiva: i militanti restano infatti immobili dopo avere compiuto la loro azione.

"Noi cittadini e cittadine di Ultima Generazione paghiamo le conseguenze delle nostre azioni", commenta il 20enne: "Siamo consapevoli di ciò che facciamo e ce ne assumiamo la responsabilità, agendo pacificamente e a viso scoperto, sempre. Non possiamo però permetterci di continuare a pagare le conseguenze per l'inadempienza delle istituzioni e del nostro Governo nel contrasto del collasso eco-climatico. Noi cittadini di Ultima Generazione paghiamo le nostre conseguenze, ma quando lo farà chi davvero è responsabile del perpetrarsi e del peggioramento del più grande dramma della nostra epoca?".

"Assimilati ai mafiosi"

“I militanti di Ultima Generazione conducono azioni di protesta in modo assolutamente pacifico, volte a sbloccare l’inazione politica che impedisce la prevenzione di gravi conseguenze dovute al collasso eco-climatico", afferma Gilberto Pagani, avvocato che assiste il giovane: "Si tratta di azione diretta per sottrarre la cittadinanza dall’inazione dei pochi al potere. Tutto ciò è il contrario del rappresentare un pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubbliche".

"Assimilare questi cittadini a mafiosi, terroristi e malavitosi è un insulto all’intelligenza, alla verità e alla decenza", aggiunge l'avvocato: "Questa proposta di misura di prevenzione è un atto eminentemente politico, che proviene direttamente da una questura, cioè dal ministero degli Interni e dal Governo. Agendo in tal modo questi organismi pubblici manifestano quanto stia loro a cuore la salvaguardia dell’ambiente e il futuro dell’umanità. Siamo oltre la criminalizzazione del dissenso: qui è in gioco non soltanto il diritto di esprimere le proprie opinioni ma la sopravvivenza dell’umanità sul nostro pianeta".