Vandalizzata la statua di Indro Montanelli

Vandalizzata nella notte la statua di Indro Montanelli, situata a Milano all'ingresso del parco a lui intitolato (i Giardini Pubblici di Porta Venezia) in piazza Cavour.

Ignoti hanno versato sulla statua (che è di bronzo) vernice di colore viola. Non è la prima volta: più volte, in passato, la statua era stata presa di mira da chi accusa Montanelli di essere stato uno stupratore, per l'episodio del "matrimonio" con una ragazzina eritrea negli anni '30, durante la guerra d'Etiopia alla quale il futuro giornalista partecipò come soldato. Da più parti è stato anche chiesto di rimuovere la statua.

"Il buonismo della sinistra verso gli eco-vandali ha come conseguenza questi continui atti vandalici in tutta Milano", commenta Samuele Piscina, consigliere comunale della Lega.