Il vero prezzo di una borsa Armani da quasi 2mila euro

Una borsa di lusso Armani, venduta a circa 1.800 euro nei negozi della maison, ma prodotta interamente in opifici dove i lavoratori cinesi venivano sfruttati da imprenditori caporali. Non in Asia ma a pochi chilometri dal luccichio delle sfilate dell'alta moda e dagli store ad esse collegate nel Quadrilatero della moda di Milano.

Si trovano infatti nelle province di Milano e Bergamo i quattro opifici gestiti da cittadini di origini cinesi finiti al centro delle indagini che hanno portato al commissariamento della Giorgio Armani Operations spa, società che si occupa di progettazione e produzione di abbigliamento e accessori del gruppo del colosso della moda. A disporre l'amministrazione giudiziaria sono stati i giudici della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano. Un'inchiesta dei pm Paolo Storari e Luisa Baima Bollone e dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil).

Gli opifici dormitori che facevano borse Armani

Indagine con al centro un presunto sfruttamento del lavoro, attraverso l'utilizzo negli appalti per la produzione di opifici abusivi e il ricorso a manodopera cinese in nero e clandestina. L'azienda dell'alta moda non avrebbe fatto abbastanza per prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo nell'ambito del ciclo produttivo, spiegano i carabinieri in una nota. Al termine delle ispezioni del Nil che hanno portato al 'commissariamento' della società di Giorgio Armani, sono stati deferiti in stato di libertà a vario titolo per caporalato quattro imprenditori cinesi. Sono i titolari delle aziende sospese e multate: ammende per oltre 80mila euro e sanzioni amministrative per 65mila euro. Sono stati anche denunciati nove lavoratori non in regola con i documenti relativi al permesso di soggiorno.

Gli stessi lavoratori molte volte lavoravano e dormivano all'interno degli stessi stabilimenti, trasformati in fabbriche dormitorio dalle condizioni fatiscenti dal punto di vista igienico sanitario. Sulla loro pelle si sarebbe costruito, secondo le accuse, il margine di guadagno amplio per l'azienda dell'alta moda italiana. La massimizzazione dei profitti è stata così sintetizzata dai militari del Nil. Una borsa di lusso venduta nei negozi della città a 1.800 euro veniva prodotta sfruttando questo sistema di mancati controlli a meno di 93 euro.

Nelle indagini sono coinvolti lavoratori di due fornitori di Armani, la Manifatture Lombarde srl di Pieve Emanuele (Milano) e la Minoronzoni (Bergamo), che a loro volta avrebbero subappalto senza fornire le necessarie informazioni. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, accessori come le cinture venivano poi acquistati dai brand (non solo Armani) a 15 euro l'uno. Alcune borse Armani, poi rivendute a migliaia di euro, venivano vendute dai caporali a 75 euro. Tutto a danno degli operai sfruttati ovviamente, alcuni pagati a cottimo da 0,50 a 1 euro a pezzo prodotto.

Il sistema per abbassare i costi di produzione

In pratica, la casa di moda, attraverso la Giorgio Armani Operations spa, avrebbe affidato l'intera produzione di parte della collezione di borse e accessori 2024 a società terze, grazie a un contratto di fornitura. L'azienda fornitrice però dispone solo nominalmente dell'adeguata capacità produttiva e può competere sul mercato solo esternalizzando, a sua volta, le commesse a opifici cinesi. E qui il marcio viene a galla. Perché questi stabilimenti riescono ad abbattere i costi ricorrendo all'impiego di manodopera irregolare e clandestina in condizioni di sfruttamento.

Stando a quanto emerso dalle indagini, questi opifici sono quelli che producono effettivamente i manufatti di lusso. Borse vendute a 93 euro ai titolari dell'appalto, che poi le rivendevano alla casa madre a 250 euro. E lo fanno abbattendo i costi da lavoro perché impiegherebbero regolarmente manovalanza 'in nero' e clandestina. Aziende nelle quali le norme relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro non sarebbero rispettate: con personale impiegato senza contratti collettivi nazionali lavoro di settore, quindi senza regole riguardo le retribuzioni della manodopera, gli orari di lavoro, le pause e le ferie.