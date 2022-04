La ragazza che vendeva abiti falsi su Instagram: multe anche per chi comprava

Lei, la titolare di quella che era a tutti gli effetti un'impresa, è stata denunciata. Loro, i suoi clienti, molti dei quali fidelizzati, sono stati multati. La guarda di finanza di Pavia ha svelato un grosso giro di vestiti contraffatti, delle più importanti marche mondiali, che era stato messo in piedi da una ragazza residente in provincia di Pavia.

Stando a quanto ricostruito dall'inchiesta "Marketplace", la giovane pubblicizzava abiti, borse, accessori e scarpe di Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabbana e Yves Saint Laurent attraverso una pagina Instagram. Una volta entrata in contatto con gli acquirenti e stabilito il prezzo - decisamente più basso rispetto ai capi originali -, "l'imprenditrice" riceveva i clienti in un bar della provincia di Pavia o pensava personalmente lei alle consegne in giro per la regione.

Dopo aver effettuato una copia forense del suo telefono, gli investigatori sono riusciti a ricostruire tutta la filiera e sono stati in grado di identificare più di 80 acquirenti. A casa loro sono stati sequestrati - si legge in una nota della Gdf - prodotti "con marchi contraffatti", anche se "molto simili agli originali", per un valore di 40mila euro. I pagamenti, sempre stando all'indagine, avvenivano su una carta prepagata intestata alla nonna della ragazza, "al fine di rendere più difficoltosa la ricostruzione dei traffici illeciti".

La giovane è stata denunciata per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci mentre i suoi clienti sono stati multati con sanzioni da 200 euro per ogni singolo acquisto, per un totale di 40mila euro.