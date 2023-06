Nessun cibo per bambini in frigo ma 30 abiti da sera in valigia: cosa c'era in casa di Alessia Pifferi

Il frigorifero praticamente vuoto, senza cibo specifico per bambini. Ma "almeno 30 abiti da sera" in due valigie all'ingresso dell'appartamento. È una parte di ciò che è stato trovato a casa di Alessia Pifferi in via Parea a Milano il 20 luglio 2022, il giorno in cui è stata ritrovata morta la figlia Diana, di 18 mesi.

Lo ha riferito in aula di tribunale una dirigente della polizia scientifica, ricordando ciò che appunto gli agenti specializzati hanno visto all'interno dell'alloggio. Oltre a quanto già riferito sopra, la dirigente ha aggiunto che, nell'appartamento, vi erano pannolini usati, sparsi per il soggiorno e anche sul davanzale della finestra. La donna era stata in provincia di Bergamo per sei giorni dal fidanzato di allora, e aveva lasciato Alessia a casa da sola per tutto il tempo. Le successive analisi hanno dimostrato che Alessia è morta di stenti.

Alessia Pifferi è a processo per omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione, della parentela e dei motivi futili e abietti. Questa l'imputazione contestata dalla procura. Con queste accuse, la donna rischia l'ergastolo. Secondo la difesa, Pifferi sarebbe affetta da "un gravissimo ritardo mentale" e avrebbe, più o meno, il quoziente intellettivo di una bambina di 7 anni. "Hanno lasciato una bambina in mano a una bambina", ha detto tra l'altro la legale della donna in aula.