Milano, incidente in via Bisceglie: guardia giurata si schianta con la moto contro un palo

I rilievi sono andati avanti per tutta la mattinata. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli

Fratture multiple, escoriazioni e lividi; ma sveglio e cosciente. Tutto sommato è andata bene a una guardia giurata rimasta coinvolta in un incidente all'alba di lunedì, in via Bisceglie a Milano. Per motivi ancora da accertare l'uomo, 33 anni, ha perso il controllo della propria moto e si è schiantato contro un palo a bordo strada.

Il 33enne, secondo le prime informazioni dell'Azienda regionale emergenza urgenza, è grave per via dei traumi ma non è in pericolo di vita: è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto, alle 6.37, il 118 è intervenuto con due equipaggi su ambulanza e automedica. Gli stessi mezzi di soccorso che circa un'ora dopo hanno spostato il ferito da via Bisceglie al Niguarda.

Nel fazzoletto di strada e marciapiedi dove è avvenuto lo schianto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano. I rilievi sono andati avanti per buona parte della mattinata. A quanto pare, nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.