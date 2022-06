Per risolvere i problemi di via Bolla serve lo Stato, ha detto Fontana

Un intervento deciso dello Stato per mettere un freno alla situazione. È quello che ha chiesto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, dopo la maxi rissa di venerdì notte nelle case popolari di via Bolla a Milano. "Ci sono dei fenomeni che rischiano di scappare di mano - ha detto il governatore parlando con i giornalisti a margine del congresso Feneal Uil Lombardia nella mattinata di lunedì 13 giugno -. Dato che noi sappiamo quali possono essere le conseguenze, ne ho parlato col sindaco Sala che condivide questa impostazione. Chiediamo che il ministro degli Interni intervenga in maniera decisa per cercare da un lato di stroncare queste illegalità e dall'altro lato di creare le condizioni per una migliore inclusione di una parte sociale che evidentemente si ritiene esclusa".

"Bisogna fare quello che diciamo da tempo mettere mano in maniera seria e determinata al problema dell'ordine pubblico - ha puntualizzato Fontana -. Mi sembra che gli episodi che si sono verificati, il primo dell'anno in piazza Duomo, sui treni al ritorno dal lago di Garda e adesso in via Bolla, dimostrino di un ordine pubblico che sta creando molte preoccupazioni".

Dal conto di Regione Lombardia, aggiunge il governatore, "stiamo cercando disperatamente di liberare dagli abusivi le case popolari, ma non riusciamo ad avere i supporti necessari per realizzare gli sgomberi: se non c'è la polizia, se non c'è la polizia locale, se non c'è chi può sovrintendere, se poi il Comune non interviene a trovare valide soluzioni attraverso i servizi sociali è chiaro che i problemi rimangono".

Cos'è successo in via Bolla

Nella serata di venerdì 10 giugno circa 60 persone, armate anche di bastoni, si sono riversate in strada e hanno iniziato a picchiarsi. Ignote, per il momento, le ragioni che hanno causato la zuffa. Secondo quanto trapelato potrebbe trattarsi di una risa tra "clan" rivali nel contesto dei palazzi prevalentemente occupati in modo abusivo da famiglie e gruppi di rom.

Sul posto è intervenuta la polizia con una decina di volanti e squadre del reparto mobile. L'ordine pubblico è stato ristabilito intorno alle 23:30, circa due ore dopo le prime segnalazioni al 112. Sempre nella notte tra sabato e domenica è bruciata un'automobile nel quartiere, l'ipotesi è che il rogo sia uno "strascico" della rissa.