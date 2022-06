Maxi rissa in via Bolla, 60 persone si picchiano armate di bastoni

Una maxi rissa in strada si è scatenata in via Bolla nella serata di venerdì 10 giugno, intorno alle nove e mzza, all'altezza del civico 42, uno di quelli che, da molti anni, soffrono del problema delle occupazioni abusive.

Una sessantina di persone, armate anche di bastoni, si sono riversate in strada e hanno iniziato a picchiarsi. Diverse le segnalazioni al 112: la polizia è arrivata immediatamente sul posto con una decina di volanti e poi anche cinque squadre del reparto mobile. L'ordine pubblico è stato ripristinato intorno alle undici e mezza, quindi circa due ore dopo la segnalazione e l'arrivo delle prime volanti. Segno che la situazione era molto delicata.

Ora i poliziotti stanno indagando per capire le origini della lite, anche se i vari gruppi di occupanti abusivi delle case Aler di via Bolla hanno spesso frizioni gli uni con gli altri. Tre romeni, una donna e due minorenni, sono stati trasportati al San Carlo in codice giallo per gli accertamenti sanitari.