Aggredito per le strade di Milano, gli spaccano la testa a bottigliate: grave

Prima l'aggressione in strada, poi la disperata corsa al pronto soccorso. Un 38enne marocchino è stato preso a bottigliate in via Bressanone a Milano (zona Gallaratese) nella notte tra sabato e domenica 7 agosto. Sul caso sta indagando la polizia.

Tutto è accaduto poco prima della 1:30 all'altezza del civico 8 quando l'uomo - stando a quanto messo a verbale - è stato accerchiato e preso a bottigliate da alcune persone che successivamente sono scappate in direzione del centro della città. Le condizioni del 38enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai soccorritori, è stato accompagnato a sirene spiegate al Niguarda.

Per il momento non è chiaro il motivo dell'aggressione e sul caso sono in corso accertamenti da parte di via Fatebenefratelli. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecemere a circuito chiuso della zona.

Sempre nella notte tra sabato e domenica si sono verificate altre aggressioni per le strade della città, la più grave dopo quella di via Bressanone è avvenuta in piazza Titano Monte (zona Lambrate) dove un 39enne è finito in codice giallo al San Raffaele.